Στην πόρτα της εξόδου από τη Σέλτικ ο Γιακουμάκης, σύμφωνα με τη «Record»

Ειδικότερα, δημοσίευμα της «Daily Record», αναφέρει πως ο Έλληνας στράικερ δεν τα βρίσκει στο οικονομικό σκέλος με τη Σέλτικ, καθώς ο ίδιος θεωρεί μη ικανοποιητική την αύξηση που του έχει προταθεί για την ανανέωση.

Η σκωτσέζικη εφημερίδα τονίζει πως αν δεν υπάρξει δραματική αλλαγή πλεύσης στις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του έτους, τότε είναι αρκετά πιθανόν να οδηγήσει στην πώλησή του από τον Γενάρη, με ουκ ολίγες ομάδες από την Premier League και την υπόλοιπη Ευρώπη να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο 28χρονος άσος, με 25 γκολ σε 50 συμμετοχές ως τώρα στο «Celtic Park», είχε ρίξει αρκετά το κασέ του για τη μετακίνηση από τη Φένλο στους πρωταθλητές Σκωτίας το καλοκαίρι του 2021, με την προοπτική να υπάρξει σημαντική βελτίωση των απολαβών αν πραγματοποιούσε θετική πρώτη σεζόν.

EXCLUSIVE! Giorgos Giakoumakis poised for shock Celtic transfer exit as contract talks stall over new deal | @ScottBurns75 + @DuncanCastles https://t.co/3cX5kI63s9 pic.twitter.com/0j7YUCYM4a