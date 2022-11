Το τρομερό αρνητικό ρεκόρ του Μέσι!

Η λευκή βούλα, πάντα ήταν ένας βραχνάς για αυτόν, έχει πει πως νιώθει πιο άνετα όταν εκτελεί ένα φάουλ, παρά ένα πέναλτι. Το άστοχο πέναλτι του Λιονέλ Μέσι δεν κόστισε στην Αργεντινή, που βρήκε τρόπο να επικρατήσει της Πολωνίας και να πάρει την πρωτιά του ομίλου, όμως ο Αργεντινός άσος έχει πλέον ένα αρνητικό ρεκόρ.

Με δύο χαμένα πέναλτι (σε τρεις εκτελέσεις) είναι ο παίκτης που έχει αστοχήσει τις περισσότερες φορές από την λευκή βούλα σε Μουντιάλ, χωρίς να υπολογίζονται οι εκτελέσεις στην διαδικασία των πέναλτι.

Μαζί του και ο Γκανέζος Γκίαν Ασαμόα (2/4), σε μία πρωτιά που ο Μέσι σίγουρα δεν θα ήθελε να έχει.

2 - Lionel Messi 🇦🇷 has missed two of his three penalty kicks at the World Cup (excluding penalty shootouts), equalling the most by a player since at least 1966 (Asamoah Gyan 🇬🇭, two missed out of four). Pressure. pic.twitter.com/LcKtzmTqmd