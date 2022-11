Ξαγρύπνησε και τα έσπασε η Αυστραλία για την πρόκριση! (vid)

Το ωραιότερο ποδοσφαιρικό ξενύχτι έκανε η Αυστραλία που για δεύτερη φορά στην ιστορία της προκρίνεται σε φάση νοκ-άουτ του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση με την Δανία διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες στο άλλο ημισφαίριο, ωστόσο όσοι επέλεξαν το ξενύχτι δικαιώθηκαν.

Το γκολ πρόκρισης του Λέκι μπήκε στις 3:30 ώρα Αυστραλίας και πανηγυρίστηκε έξαλλα σε κάθε γωνιά της χώρας και ειδικότερα στην Μελβούρνη, όπου ο κόσμος παρακολούθησε την αναμέτρηση σε κεντρικές πλατείες.

IT'S 4AM IN AUSTRALIA AND THEY'RE ADVANCING TO THE ROUND OF 16 🤯pic.twitter.com/KNllM51PmZ