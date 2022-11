Γράφεται ιστορία στο Κατάρ: Τρεις γυναίκες θα σφυρίξουν στον αγώνα Κόστα Ρίκα - Γερμανία!

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ η τριάδα των διαιτητών θα αποτελείται μόνο από γυναίκες.

Όπως ανακοίνωσε η FIFA, η Στεφανί Φραπάρ θα σφυρίξει την συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα έχει ως βοηθούς την Νέουζα Μπακ και την Κάρεν Ντίαζ.

«Δεν τις επιλέξαμε επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή ανήκουν στην ομάδα των κορυφαίων διαιτητών του κόσμου. Θα μπορούσαν να σφυρίξουν οποιοδήποτε ματς», είπε ο Κολίνα, με την Φραπάρ να προσθέτει:

«Το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο. Ήμουν η πρώτη διαιτητής σε αγώνα της Γαλλίας και σε αγώνα της Ευρώπης, οπότε ξέρω πως να το διαχειριστώ».



