Ξεκαρδίστηκε ο Σάντος! Τον ρώτησαν αν το γκολ ήταν του Φερνάντες ή του Ρονάλντο (vid)

Οι Ίβηρες επικράτησαν με 2-0 για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ σε ένα παιχνίδι στο οποίο σημειώθηκε ένα... αμφισβητούμενο γκολ.

Κι αυτό διότι προκλήθηκε χαμός για το αν το σημείωσε ο Μπρούνο Φερνάντες ή αν ακούμπησε έστω ελάχιστα την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας ρωτήθηκε σχετικά και έβαλε τα γέλια!

«Νομίζω ότι ήταν ένα υπέροχο ματς. Η ομάδα μας έπαιξε πολύ καλά και τα υπόλοιπα για μας δεν έχουν σημασία» είπε στη συνέχεια ο Σάντος.

Portugal head coach Fernando Santos couldn't care less who scored out of Bruno Fernandes or Cristiano Ronaldo 🤣#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dJuxGA1aby