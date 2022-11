Ο Ρούμπεν Αμορίμ ήρθε σε συμφωνία με τη Σπόρτινγκ για την ανανέωση του συμβολαίου του για δύο ακόμη σεζόν, όπως ενημέρωσε η προτογαλική ομάδα.

Έτσι, ο Πορτογάλος προπονητής θα μείνει στον πάγκο των «Λιονταριών» της Λισαβόνας μέχρι το 2026, αποδεχόμενος την πρόταση του προέδρου της ομάδας, Φρεντερίκο Βαράντας.

