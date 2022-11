Φαν Χάαλ: «Η Ολλανδία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ» (vid)

Στη τελευταία αγωνιστική των ομίλων οι Οράνιε θα αντιμετωπίσουν το Κατάρ και ενόψει του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, Λουίς Φαν Χάαλ ρωτήθηκε για το πόσο μακριά στη διοργάνωση, μπορεί να φτάσει η ομάδα του.

«Ο σωστός τρόπος για μένα είναι να ορίσεις πρώτα το στόχο σου και μετά να κινηθείς προς αυτόν. Πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε αρκετές πιθανότητες!», όπως δήλωσε μεταξύ άλλων.

