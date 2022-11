Μπάχαλο στο Καμερούν: Εκτός αποστολής λόγω παραπτώματος ο Ονάνα (pic)

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ιντερ υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, γεγονός που οδήγησε την ομάδα να τον τιμωρήσει με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντάς τον εκτός αποστολής.

Ειδικότερα, ο Ριγκομπέρ Σονγκ φέρεται να ζητούσε πιο «παραδοσιακή» προσέγγιση, κάτι για το οποίο ο Αντρέ Ονάνα ήταν ανένδοτος, με αποτέλεσμα ο ομοσπονδιακός τεχνικός να πάρει δραστικά μέτρα και να τον εξαιρέσει από την 26μελή λίστα του Καμερούν.

Έτσι, φανέλα βασικού στο παιχνίδι κόντρα στη Σερβία παίρνει ο πρώην κίπερ του ΟΦΗ, Ντεβίς Επασί.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022



Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz