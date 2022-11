Χαμός και τρομερά επεισόδια στις Βρυξέλλες μετά το Βέλγιο - Μαρόκο

Το Μαρόκο επικράτησε με 2-0 του Βελγίου στο Μουντιάλ, ωστόσο στις Βρυξέλλες μετά την ήττα έγινε χαμός.

Το Μαρόκο έκανε την έκπληξη κόντρα στο Βέλγιο και επικράτησε με 2-0 για τον 6ο όμιλο στη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ.

Μετά τη μεγάλη νίκη, στην πρωτεύουσα του Βελγίου της Βρυξέλλες έγιναν τρομερά επεισόδια ανάμεσα σε Μαροκινούς, αστυνομία και Βέλγους, ενώ η αστυνομία απαγόρευσε σε αρκετούς δρόμους την κυκλοφορία.

Δείτε τις εικόνες χάους από τις Βρυξέλλες με τα καμένα αμάξια και τις συγκρούσεις στους δρόμους:

More footage from Brussels showing police clashing with Morocco supporters following the country's 2-0 victory over Belgium.



Heavy tear gas being used.



pic.twitter.com/Qou8QPEXU6 — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 27, 2022