Ο 39χρονος κόουτς θα είναι και με τη βούλα ο νεότερος προπονητής της Premier League, καθώς οι εμφανίσεις των "κερασιών" στα 12 παιχνίδια που βρίσκεται στον πάγκο τους, του πρόσφεραν ένα νέο συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους, με προοοπτική ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

#afcb are delighted to announce the appointment of Gary O’Neil as head coach 📝