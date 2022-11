Συγκλονιστική στιγμή: «Βούρκωσε» ο Αϊμάρ μετά το γκολ του Μέσι (vid)

Ο αγώνας της 2ης αγωνιστικής των ομίλων, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανάμεσα στην Αργεντινή και το Μεξικό είχε μεγάλη σημασία για την «αλμπισελέστε», καθώς παιζόταν το αν θα συνεχίσουν ή όχι στη διοργάνωση, μετά το στραβοπάτημα, κόντρα στη Σαουδική Αραβία.

Ο Λιονέλ Μέσι στο 64' σημείωσε το γκολ και έβγαλε ένα «βάρος» από την ομάδα του, με τον βοηθό του Λιονέλ Σκαλόνι, Πάμπλο Αϊμάρ (ήταν επίσης ποδοσφαιριστής και ένα από τα είδωλα του Μέσι) να ξεσπά σε κλάματα, προφανώς και από την πίεση που υπήρχε για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος. Εκείνη την ώρα μάλιστα συνομιλεί με τον Αργεντίνο τεχνικό της ομάδας και ο φακός τον «συλλαμβάνει» να είναι ιδιαίτερα φορτισμένος.

Lionel Messi’s childhood idol Pablo Aimar was in tears on the bench after Messi’s goal against Mexico,such a touching moment.👏 pic.twitter.com/abRO7U3F2j