Η... έκρηξη χαράς στην Αργεντινή μετά το γκολ του Μέσι (vid)

Ο ηγέτης της Εθνικής Αργεντινής, πήρε την «Αλμπισελέστε» στις πλάτες του σε ένα must win παιχνίδι, προκαλώντας στους συμπατριώτες του συναισθήματα που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προκαλέσει.

Αρκετά γήπεδα στην Αργεντινή υποδέχθηκαν φιλάθλους όπου παρακολούθησαν την αναμέτρηση κόντρα στο Μεξικό σε γιγαντοοθόνες και όπως θα δείτε στο παρακάτω video, έγινε χαμός στο γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Μέσι.

Lionel Messi’s goal watched back in Argentina - this is what it’s like when an entire nation’s hopes rest on your shoulders 😮#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/4JLsnjzkfe