Γράφτηκε ιστορία στο Αργεντινή-Μεξικό από 88.966 φιλάθλους

Όπως ενημέρωσε η FIFA, οι θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο ήταν 88.966 φίλαθλοι, κάτι που σημαίνει ότι έγινε Sold-Out στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το Μεξικό, ενώ καταγράφηκε και η δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου σε αγώνα για το Μουντιάλ.

Η μεγαλύτερη προσέλευση που έχει καταγραφεί σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ο τελικός του 1994 στις ΗΠΑ, με 94.194 θεατές να βλέπουν από κοντά τη Βραζιλία να λυγίζει την Ιταλία στα πέναλτι.

FIFA data showing tonight's Argentina-Mexico attendance of 88,966 is the highest at a men's World Cup since 94,194 at the 1994 final in the US