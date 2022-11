Ο Στραματσόνι συγκινήθηκε με τη νίκη του Ιράν επί της Ουαλίας (vid)

Ο Ιταλός προπονητής θήτευσε στο Ιράν ως προπονητής της Εστεγκλάλ και έδειξε το δέσιμο που έχει αποκτήσει με την ασιατική χώρα, όντας εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Στραματσόνι παρακολούθησε από τις κερκίδες τους Ιρανούς να επικρατούν με 2-0 στις καθυστερήσεις και μετά το τέλος του αγώνα δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή του.

Δείτε παρακάτω το video:

Ex-Inter & Esteghlal coach Andrea #Stramaccioni in tears in the stands after #IRN beat #WAL in the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xPM1AhiKIA