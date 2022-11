Ύμνοι Guardian για Ζίβκοβιτς: «Δεν άφησε λεπτό τον Βινίσιους, μπορεί να τον βρήκε και στο ξενοδοχείο»

Μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην πρεμιέρα της Σερβίας απέναντι στο απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης, την Βραζιλία. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ κινήθηκε πιο συντηρητικά σε ρόλο μπακ χαφ, έχοντας ως αποστολή να περιορίσει τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, να κλείσει καλά τους χώρους με συνεχή τρεξίματα και ασφυκτικό πρέσινγκ.

Αποστολή που έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία για όσο αγωνίστηκε προτού γίνει αλλαγή στο β΄ημίχρονο από τον προπονητή του, αναγκάζοντας το βρετανικό Μέσο να επιστρατεύσει την φαντασία του προκειμένου να αναδείξει με δηκτικό τρόπο το παιχνίδι του Σέρβου απέναντι στον Βινίσιους:

«Εντωμεταξύ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κολλούσε πάνω στον Βινίσιους σαν περιβαλλοντικός ακτιβιστής που κολλάει τον εαυτό του σε μια οδική διασταύρωση του Λονδίνου. Ο Βινίσιους πήγαινε βαθιά. Ο Ζίφκοβιτς ακολουθούσε. Ο Βινίσιους πατούσε γραμμή. Ο Ζίφκοβιτς ακολουθούσε. Ο Βινίσιους έκοβε μέσα. Ο Ζίφκοβιτς ακολούθουσε.

Αργότερα μέσα στην νύχτα, εξουθενωμένος ο Βινίσιους μπορεί να πήγε στο κρεβάτι του στο Westin Doha Hotel και να βρήκε τον Ζίβκοβιτς ήδη εκεί να τον περιμένει με ένα ειρωνικό χαμόγελο να ζαρώνει το πρόσωπό του, καθώς του πήρε το μεγαλύτερο μέρος του παπλώματος στην μεριά του...».

Δείτε παρακάτω πως αμυνόταν ο Αντρίγια από την πλευρά του και τις βοήθειες που είχε, στην προσπάθεια να εξουδετερώσουν τα ατού της Βραζιλίας και να μην δώσουν χώρους:

Serbia's shape very keen on protecting their right hand side where Vinicius is occupying/preventing the WB getting isolated:



- CM "cheating" wider out of shape to prevent 1v1s (Zivkovic v. Vinicius)

- CM screening/protecting half spaces

- CB following players dropping off line pic.twitter.com/kkMhEQhym2