Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο ιδιοκτήτης των Zara δείχνει ενδιαφέρον για την αγορά της

Το πρωί γράφτηκε το όνομα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και λίγες ώρες αργότερα ήρθε να προστεθεί το όνομα του ιδιοκτήτη του γνωστού ομίλου Inditex, στον οποίον μεταξύ άλλων ανήκουν Zara και Pull & Bear.

Όπως αναφέρει τοπική εφημερίδα του Μάντσεστερ, ο ιδιοκτήτης της Inditex, της ισπανικής πολυεθνικής εταιρείας ένδυσης στην οποία μεταξύ άλλων ανήκουν τα Zara και τα Pull & Bear, ενδιαφέεται να αγοράσει το τεράστιο αγγλικό κλαμπ. Ο 86χρονος Αμάνθιο Ορτέγα, περί ου ο λόγος, με βάση το Forbes είναι ο 19ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ενώ η περιουσία του υπολογίζεται περίπου στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Exclusive: Zara founder Amancio Ortega, the 19th-richest person in the world, registers interest in buying Manchester United | @samuelluckhurst #mufc https://t.co/whyywTJ4lI