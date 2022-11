Επίδειξη πολιτισμού από τους Ιάπωνες: Καθάρισαν και τα αποδυτήρια! (pic)

Οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας, μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς για τη νίκη επί της Γερμανίας, έμειναν στο γήπεδο και καθάρισαν τον χώρο που τους φιλοξένησε, δείχνοντας ότι είναι... 200 χρόνια μπροστά.

Ανάλογη όμως ήταν η κίνηση και από τους ποδοσφαιριστές της Ιαπωνίας, που φρόντισαν να αφήσουν τα αποδυτήρια όπως τα βρήκαν, αφού τα καθάρισαν μόνοι τους και τα παρέδωσαν... λαμπίκο!

Japan left their dressing room spotless after the incredible World Cup win over Germany. Brilliant! 👏🏻🇯🇵 pic.twitter.com/4UR4YVAugn