Έκπληκτος ο Ντε Μπρόινε με το MVP: «Ίσως βγήκα λόγω ονόματος!»

Ο Ντε Μπρόινε μόλις παρέλαβε το βραβείο του MVP δεν έκρυψε την έκπληξή του, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

«Δεν νομίζω πως έκανα καλό ματς. δεν ξέρω γιατί πήρα το βραβείο, ίσως λόγω του ονόματός μου», ανέφερε με απόλυτη δόση ειλικρίνειας ο έμπειρος μέσος του Βελγίου, που δεν ξεχώρισε με την απόδοσή του.

Kevin De Bruyne on being named player of the match:



"I don't think I played a great game. I don't know why I got the trophy. Maybe it's because of my name." pic.twitter.com/JLvhOo3Iiz