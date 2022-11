Η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας προκάλεσε... αμηχανία στον Ινφαντίνο (pics-vid)

Η Γερμανίδα πολιτικός εκπροσώπησε την Κυβέρνηση της χώρας της και κάθισε δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο που την υποδέχθηκε με χαμόγελα, τα οποία ωστόσο στη συνέχεια... κόπηκαν.

Η Νάνσι Φάζερ φορούσε ένα κόκκινο σακάκι το οποίο στη διάρκεια του αγώνα το έβγαλε και φανέρωσε το περιβραχιόνιο «One Love», που φορούσε στο μπράτσο της, προκαλώντας αμηχανία στον πρόεδρο της FIFA.

Δείτε παρακάτω τις σχετικές φωτογραφίες:

