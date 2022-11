Μεγάλη «νίκη» των Γερμανών: Δεν θα ασκήσει δίωξη η FIFA

Η FIFA δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δίωξη για την κίνηση των Γερμανών διεθνών να καλύψουν τα στόματά τους κατά τη ομαδική φωτογράφιση.

Συγκεκριμένα, πριν το ματς με την Ιαπωνία οι «Αετοί» έπιασαν το στόμα τους και αντέδρασαν ουσιαστικά στην «φίμωση» της FIFA προς τις ομοσπονδίες, απαγορεύοντάς τους να χρησιμοποιούσαν περιβραχιόνια με το «One Love» σήμα.

Αρχικά έπαιξε το σενάριο πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία σκέφτεται να τιμωρήσει τη Γερμανία, ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Σύμφωνα με το Skysports, η FIFA δεν πρόκειται να ασκήσει δίωξη στην γερμανική ομοσπονδία και συνεπώς δεν θα υπάρξει τιμωρία προς την εθνική ομάδα.

Κάπως έτσι, η πρώτη… βαρβάτη αντίδραση στο Μουντιάλ του Κατάρ περνάει κανονικά και χωρίς τιμωρία, αλλά μένει να φανεί αν θα υπάρξει ανάλογη αντίδραση στη συνέχεια και από άλλες χώρες.



BREAKING: Germany will not face FIFA disciplinary action for covering their mouths in a pre-match gesture at the World Cup. pic.twitter.com/dUIOELYbNj