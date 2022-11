Ισπανία: Έγραψε ιστορία ο Γκάβι - Η επίδοση που θυμίζει τον Πελέ (pic)

Ο λόγος; Απλός. Με γκολ που πέτυχε εις βάρος της Κόστα Ρίκα (5-0) έγινε ο νεαρότερος παίκτης που σκοράρει σε Μουντιάλ μετά από 64 χρόνια.

Τα κατάφερε σε ηλικία 18 ετών και 110 ημερών, με μοναδικό παίκτη που κατάφερε να βρει δίχτυα σε μικρότερη ηλικία, να είναι ο Πελέ. Ναι, το «μαύρο διαμάντι» που όντας 17 ετών και 249 ημερών είχε σκοράρει με τη Βραζιλία απέναντι στη Σουηδία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958!

18 - Aged 18 years and 110 days, Gavi is the youngest goalscorer in a World Cup match since Pelé in the 1958 final against Sweden (17y 249d). Prodigy. pic.twitter.com/68uSD6IPnq