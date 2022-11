Απολαυστικός ο πιτσιρικάς στο Βελιγράδι: «Θα νικήσουμε με 3-0 τη Βραζιλία και ο Νεϊμάρ θα κλαίει σαν μωρό» (vid)

Απίθανος ο πιτσιρικάς από τη Σερβία...

Μιλώντας στη βραζιλιάνικη τηλεόραση όταν ρωτήθηκε για το ποιο θα είναι το αποτέλεμα της αναμέτρησης της «σελεσάο» με τους «πλάβι» υποστήριξε πως η πατρίδα του θα νικήσει με 3-0.

Συγκεκριμένα, ο πιτσιρικάς από το Βελιγράδι, όταν ρωτήθηκε από το βραζιλιάνικο ESPN για το τι περιμένει να δει στο ματς, υποστήριξε πως η εθνική ομάδα της πατρίδας του θα επικρατήσει 3-0 με δύο γκολ του Μίτροβιτς και ένα του Βλάχοβιτς, επισημαίνοντας την «κακή άμυνα της Βραζιλίας», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Νεϊμάρ, που «θα πέσει κάτω και θα κλαίει σαν μωρό»!

