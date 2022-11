Οι Ιάπωνες είναι 200 χρόνια μπροστά: Καθάρισαν το γήπεδο μετά τον μεγαλύτερο τους θρίαμβο επί της Γερμανίας (pics)

Το μεσημέρι της Τετάρτης η Ιαπωνία πανηγύρισε επική ανατροπή επί της Γερμανίας. Με δύο γκολ από το 75' και μετά επικράτησε των τετράκις πρωταθλητών κόσμου με 2-1. Ναι, οι Ιάπωνες πέτυχαν τη μεγαλύτερη νίκη στην ποδοσφαιρική τους ιστορία... Ναι, οι Ιάπωνες πανηγύρισαν... Ναι, ξέσπασαν... Ναι, φώναξαν, αλλά μετά το τέλος όλων αυτών έδωσαν ρεσιτάλ, όπως συνηθίζουν.

Τι ακριβώς έκαναν; Συμμάζεψαν τον χώρο που τους φιλοξενούσε. Καθάρισαν τις εξέδρες, όπως κάνουν στα περισσότερα ματς. Μάζεψαν ποτήρια, μπουκάλια και εμείς δεν ξέρουμε τι άλλο;

Ακόμη πιο φοβερό, όμως, ήταν το σκηνικό των πανηγυρισμών στο Τόκιο. Οι άνθρωποι πανηγύρισαν χωρίς να κλείσουν τον δρόμο. Ναι, καλά διαβάσατε...

Περίμεναν να ανάψει πράσινο για τους πεζούς για να κλείσουν τον δρόμο, ενώ συμμορφώνονταν στα όσα ζητούσε ο τροχονόμος.



Scenes in Japan right now 🇯🇵 pic.twitter.com/8wT5j57W4T