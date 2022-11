ΠΑΟΚ: Η Τούμπα συμμετέχει ξανά στο Open House Thessaloniki

Με μότο το «Κάθε κτίριο έχει να πει τη δική του ιστορία» το Open House διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη για ακόμη μία χρονιά και σίγουρα και η Τούμπα έχει να «διηγηθεί» τις δικές της ιστορίες.

Ο θεσμός του Open House πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που θέλει να θαυμάσει από κοντά ιστορικά κτίρια της πόλης και να μάθει περισσότερα για την αρχιτεκτονική τους.

Για ακόμη μία χρονιά, ένας από τους «σταθμούς» του project θα είναι και η Τούμπα και το κοινό θα έχει την ευκαιρία κατά την επίσκεψή του εκεί να μάθει περισσότερα για τα αρχιτεκτονικά της στοιχεία, ενώ θα ξεναγηθεί εκτός από τον αγωνιστικό χώρο και στους ανακαινισμένους χώρους του γηπέδου.

Όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

Σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής, το Open House, συμμετέχει για τέταρτη φορά ο ΠΑΟΚ και το γήπεδο της Τούμπας. Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, το κοινό θα μπορεί να επισκεφτεί την Τούμπα, να ξεναγηθεί στους χώρους της ιστορικής έδρας του ΠΑΟΚ, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μηνά Τρεμπέλα και να ενημερωθεί για την αρχιτεκτονική του γηπέδου και των εσωτερικών χώρων του.

Οι επισκέπτες θα έχουν την σπάνια ευκαιρία να ξεναγηθούν εκτός από τον αγωνιστικό χώρο και στους υπόλοιπους ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου. Τους επισκέπτες ξεναγούν ειδικά εκπαιδευμένοι εθελοντές, οι οποίοι καταγράφουν τους επισκέπτες, τηρώντας με τον τρόπο αυτόν σειρά προτεραιότητας και στοιχεία των επισκεπτών για λόγους ασφαλείας και ακολούθως οδηγούν το κοινό ανά γκρουπ στους επισκέψιμους χώρους του κτιρίου.

Το ωράριο των επισκέψεων στο γήπεδο της Τούμπας είναι το Σάββατο 26.11 από τις 11.00 το πρωί ως τις 16.00.

Τι είναι το Open House

Η ιδέα του Open House ξεκίνησε από το Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα διαδόθηκε σε πολλές πόλεις ανά την υφήλιο. Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής .

Κάθε χρόνο για ένα διήμερο, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν και η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της. Στη Θεσσαλονίκη το Open House έχει γίνει πλέον θεσμός καθώς πραγματοποιείται για δέκατη συνεχόμενη χρονιά στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022.

Στο φετινό ανανεωμένο πρόγραμμα του OPEN HOUSE Thessaloniki οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε 67 κτίρια και χώρους με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και 3 υπαίθριες διαδρομές. Δημόσια κτίρια, ιδιωτικά διαμερίσματα, μονοκατοικίες, χώροι εκπαίδευσης, γραφεία, ιατρεία, νοσοκομεία, θέατρα, εκκλησίες, μουσεία, μνημεία, κατακόμβες… συνιστούν το φετινό πρόγραμμα και πάνω από 500 εθελοντές επιστρατεύονται για να σας ξεναγήσουν! Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και δεν γίνονται κρατήσεις.

OPEN HOUSE THESSALONIKI / EVERY BUILDING HAS A STORY TO TELL