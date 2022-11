Χακίμι, Ζίγιες, Μόντριτς: όλοι μέσα στις ενδεκάδες του Μαρόκο-Kροατία

Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ του Κατάρ ανοίγει στις 12:00 με την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας του Μαρόκου με την αντίστοιχη της Κροατίας.

Δείτε τις ενδεκάδες:

Μαρόκο: Μπούνου, Χακίμι, Σάις, Αγκέρ, Μαζραουί, Σ. Άμραμπατ, Ουνάχι, Αμάλαχ, Ζιγιές, Μπουφάλ, Εν-Νεσίρι

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιον, Σόσα, Μπρόζοβιτς, Μόντριτς, Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Πέρισιτς, Κράμαριτς

Line-ups are here!@EnMaroc & @HNS_CFF fans, let us know how you're feeling 🙌#FIFAWorldCup | #Qatar2022