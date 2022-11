Η... πρόταση του ορεξάτου Φαν Χάαλ στη σύζυγό του μπροστά σε όλους: «Έλα στο ξενοδοχείο για να το... κάνουμε» (vid)

Μία ημέρα μετά τη νίκη των «οράνιε» επί της Σενεγάλης με 2-0 στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, ο 71χρονος εμφανίστηκε πολύ... ορεξάτος.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης ο Φαν Χάαλ είχε μια προσωπική συζήτηση με τη σύζυγό του, Τρους, μόνο που όσα της είπε καταγράφηκαν από κάμερα.

«Μπορείς να έρθεις στο ξενοδοχείο. Μόνο στο δωμάτιό μου. Για να το... κάνουμε», ακούγεται να λέει ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας στη σύζυγό του.

Louis Van Gaal to his wife at training today 🗣️:



“But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” 😳🤣pic.twitter.com/9IAp9sdDCZ