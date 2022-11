Γήπεδο στη Γερμανία φωταγωγήθηκε στη μνήμη των νεκρών εργατών του Κατάρ

Το ποδοσφαιρικό στάδιο στην πόλη Χέρνε, στη δυτική Γερμανία φωταγωγήθηκε με 20.000 κεριά χάρη στην πρωτοβουλία του οργανισμού πρόνοιας εργαζομένων AWO και του καλλιτέχνη Volker-Johannes Trieb.

Στόχος τους ήταν να τιμηθεί η μνήμη των 15.000 μεταναστών εργατών που έχασαν τη ζωή τους στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για την κατασκευή των υποδομών που φιλοξενούν αγώνες και εκδηλώσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου τοποθετήθηκαν 6.500 μπάλες γεμισμένες με άμμο. Η δράση έφερε τον τίτλο «Παγκόσμια συνείδηση, είσαι μια πληγή».

Ο καλλιτέχνης, Volker-Johannes Trieb, επέρριψε την ευθύνη για τους θανάτους τόσων εργαζομένων, στη διοργάνωση και στην προετοιμασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει κοστίσει τις ζωές πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Τους μεταχειρίστηκαν σαν σκλάβους και πέθαναν από τη ζέστη, την εξάντληση ή λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

«Η FIFA και η κυβέρνηση του Κατάρ έχουν περάσει πάνω από πτώματα και αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί εν μέσω των εορτασμών για το Παγκόσμιο Κύπελλο», όπως ανέφερε σε δηλώσεις του.

Ο πρόεδρος παραρτήματος της AWO, Michael Scheffler, δήλωσε ότι η οργάνωσή του θεωρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα αδιαπραγμάτευτα.

«Η ζωή των μεταναστών εργατών είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε κέρδος. Με τη δράση μας, θέλουμε να απευθυνθούμε στη συνείδηση του ποδοσφαιρικού κόσμου και να του υπενθυμίσουμε τις φρικαλεότητες που έχουν σημειωθεί κατά την προετοιμασία του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

«Οι αθλητικές διοργανώσεις δεν πρέπει ποτέ ξανά να δοθούν σε οικοδεσπότες που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα», όπως είπε.

Zeichen gegen die Fußball-WM in Katar: Menschen in Herne (NRW) haben rund 20.000 Grabkerzen im Stadion am Schloss Strünkede aufgestellt, um den beim Bau der WM-Stadien gestorbenen Gastarbeiter:innen zu gedenken. pic.twitter.com/R5sfmzfOeL