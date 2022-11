Βλαχοδήμος: Το σουξέ σε 5 ομάδες από Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία - Τι θέλει η Μπενφίκα

Όπως προκύπτει από πορτογαλικό ρεπορτάζ, πέντε ομάδες από τη La Liga, την Premier League και τη Serie A ερίζουν για την απόκτησή του και σκοπεύουν να κινηθούν για να τον πάρουν από την Μπενφίκα.

Βέβαια, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Μπενφίκα δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και πρόκειται να καταθέσει πρόταση για ανανέωση συμβολαίου έως το 2025 στον Έλληνα γκολκίπερ που αγωνίζεται στους Αετούς από τον Μάιο του 2018.

🚨 Benfica wants to extend the contract of 28-year-old goalkeeper Odysseas Vlachodimos until 2027.



👀 5 Clubs from EPL, Serie A and La Liga want to sign the Greek goalkeeper.

