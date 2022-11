Λύθηκε το συμβόλαιο του Κριστιάνο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Είδηση βόμβα από την Αγγλία, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει εντελώς αιφνιδιαστικά την λύση του συμβολαίου του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Η πρόσφατη συνέντευξη του Πορτογάλου άσου, ουσιαστικά ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σε μία σχέση που δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι δύο πλευρές, ειδικά μετά την πρόσληψη του Έρικ Τεν Χαγκ.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από κοινή συμφωνία, κάτι που έχει άμεση ισχύ.

Το κλαμπ τον ευχαριστεί για την συνεισφορά του κατά την διάρκεια των δύο περιόδων του στο Ολντ Τράφορντ», ήταν η λιτή ανακοίνωση των κόκκινων διαβόλων.

Από την πλευρά του, ο CR7 έκανε επίσημη δήλωση λίγο πριν παίξει με την Εθνική Πορτογαλίας κόντρα στην Γκάνα για το Mundial. «Μετά τις συζητήσεις που είχαμε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποφασίσαμε να λυθεί το συμβόλαιό μου κοινή συναινέσει. Αγαπώ την ομάδα και τους οπαδούς, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Νιώθω ότι έχει έρθει η ώρα για να ψάξω μια νέα πρόκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην Γιουνάιτεντ».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC