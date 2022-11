Πρόβλημα και με Κέιν στην Αγγλία (pic)

Νέος «πονοκέφαλος» στην Αγγλία. Μετά τον Χάρι Μαγκουάιρ και ο Κέιν αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Ο άσος της Τότεναμ και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας αποχώρησε με δεμένο αστράγαλο από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα της Αγγλίας με το Ιράν.

Η ανησυχία, λοιπόν, στην εθνική Αγγλίας είναι μεγάλη σχετικά με την κατάσταση του επιθετικού της Τότεναμ, ενώ μένει να φανεί και αν έχει σοβαρό πρόβλημα ο Χάρι Μαγκουάιρ που αποχώρησε επίσης με τραυματισμό από τον αγώνα.

Harry Kane walking through mixed zone with right ankle lightly strapped & slight limp after 48th-min challenge by Pouraliganji. Kane was replaced on 75 mins so 1 to watch but seems to have escaped serious injury @TheAthleticFC #FIFAWorldCup #Qatar2022 #ENG https://t.co/rRbQ9JZ45N pic.twitter.com/twVO2lwLoy