Αυτό είναι το πραγματικό Μουντιάλ: Ρεσιτάλ των Σενεγαλέζων στις εξέδρες (pics)

Αυτό είναι το πραγματικό Μουντιάλ. Αυτός είναι ο λόγος που ο πλανήτης στήνεται μπροστά από μία οθόνη.

Οι οπαδοί της Σενεγάλης έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα με την παρουσία τους στο ματς κόντρα στην Ολλανδία. Και αυτό, βέβαια, είναι κάτι σύνηθες. Οι Αφρικανοί, ανέκαθεν, φροντίζουν να δώσουν μια διαφορετική νότα με την παρουσία τους στις εξέδρες.

Οι Σενεγαλέζοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να σπρώξουν την ομάδα τους σε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «οράνιε».

Δείτε τις φωτογραφίες:

























Senegal fans are out in full force and ready to cheer on the Lions of Teranga! 🦁 #Qatar2022 pic.twitter.com/hQtfAqMuuA