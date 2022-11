Οι Ιρανοί αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους! (vid)

Τον δικό τους τρόπο να διαμαρτυρηθούν στην πολιτική ηγεσία της χώρας και την συνεχιζόμενη στέρηση των δικαιωμάτων των γυναικών των Ιράν, έδωσαν οι διεθνείς παίκτης της ομάδας ποδοσφαίρου.

Με κοινή απόφαση, ουδείς τραγούδησε τον Εθνικό ύμνο της χώρας λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα απέναντι στην Αγγλία, στέλνοντας ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στα πέρατα της γης, με τους παίκτες του Κάρλος Κεϊρόζ να εκφράζουν την αντίθεση τους, με όσα συμβαίνουν στην χώρα τους.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP