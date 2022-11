Αγγλία και Ιράν κάνουν πρεμιέρα σε λίγη ώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ για τον Β' όμιλο της διοργάνωσης.

Η σύνθεση της Αγγλίας: Πίκφορντ, Στόουνς, Μάουντ, Μαγκουάιρ, Τρίπιερ, Μπέλινγχαμ, Ράις, Σο, Στέρλινγκ, Σακά, Κέιν.

Η σύνθεση του Ιράν: Μπέιρανβαντ, Μοχαράμι, Μοχαμαντί, Χοσέινι, Χατζισαφί, Τσεσμί, Ζαχανμπακίς, Πουραλιγκάντζι, Καρίμι, Νουρολαχί, Ταρεμί

📋 The starting XIs from #ENG and #IRN are in!#FIFAWorldCup | #Qatar2022