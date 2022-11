Το «κίνημα της μπύρας» μόλις ξεκίνησε στο Κατάρ - Τι φώναζαν οι οπαδοί του Εκουαδόρ (vid)

Λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, οι αρχές του Εμιράτου ανακοίνωσαν ότι απαγορεύεται το αλκοόλ στους χώρους των γηπέδων.

Και αυτό προκαλεί, ήδη, τις πρώτες αντιδράσεις. Και δεν το λέμε βασιζόμενοι σε ρεπορτάζ, αλλά σε εικόνα και ήχο. Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Κατάρ με το Εκουαδόρ, οι Λατινοαμερικανοί ένωσαν τις φωνές τους ζητώντας να πιουν μπύρα!

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του Εκαουδόρ φώναζαν: «Θέλουμε μπύρα, θέλουμε μπύρα».

Ecuador fans chanting out loud "queremos cerveza, queremos cerveza!

Which translates "We want beer, we want beer!"

First match?😂

This is becoming interesting#FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 #QATECU pic.twitter.com/3W0wwhloSv