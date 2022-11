Οι Θεοί των Μουντιάλ

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή του World Cup ανοίγει στο Κατάρ και ο Χρήστος Σταθόπουλος φτιάχνει την ενδεκάδα με τους Θεούς των Μουντιάλ.

Το κύπελλο της ελπίδας για ολόκληρους λαούς. Το κύπελλο των ονείρων για τους πρωταγωνιστές. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή ανοίγει αυλαία στο Κατάρ, υποδέχεται τους κορυφαίους σταρ της μπάλας (με πολλές απουσίες δυστυχώς) κι εμείς, όντας φανατικοί του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού, του τουρνουά που συνδέει τα παιδικά μας χρόνια με το «τώρα», της διοργάνωσης που αποτελεί το αθλητικό time line της ζωής μας, καθόμαστε στον πάγκο και φτιάχνουμε την κορυφαία ενδεκάδα στην ιστορία των Μουντιάλ.

Πριν, όμως, από τον καταρτισμό της ενδεκάδας των Θεών, ας ξεκαθαρίσουμε ότι:

1. Αν και φανατικά ρομαντικοί και λάτρεις του ρετρό, θα είμαστε πιο ρεαλιστές. Με σφιγμένη καρδιά δεν θα βάλουμε μέσα ούτε τον «Βασιλιά» Πελέ, ούτε τον «Κάιζερ» Φραντς, ούτε τον «ιπτάμενο» Γιόχαν, ούτε τον Πούσκας. Δυστυχώς ούτε ο μύθος του Μπόμπι Μουρ «χωράει» και ο Εουσέμπιο με τον κορυφαίο γκολκίπερ ever, Λεβ Γιασίν, «ανήκουν» σε μια γενιά και εποχή (τηλε)θεατών που εμείς έχουμε εικόνα μόνο μέσω youtube, τηλεοπτικών αφιερωμάτων και αφηγήσεων από τον πατέρα μας.

2. Συνεπώς, θα πάμε από το «θαμπό» -λόγω μονοψήφιας ηλικίας τότε- Espana ’82 και θα εστιάσουμε στους Θεούς που μας «υπέταξαν» με τις εντολές τους στην tango, στην azteca και στις άλλες μπάλες των FWC.

3. Προφανώς θα μείνουν έξω ποδοσφαιριστές-καψούρες. Αρτίστες που σε ανάγκαζαν να μείνεις σπίτι μόνο και μόνο για την τέχνη τους. Ένα μικρό spoiler θα σας δώσω με πόνο ψυχής: δε… χωράει ο Ροναλντίνιο που σε ηλικία 22 ετών το 2002 ήταν η ορχήστρα της κορυφαίας Βραζιλίας μετά από εκείνη του ’70.

4. Και πώς τους βάζουμε στο γήπεδο; Καλή ερώτηση. Για να μην κουράσουμε περισσότερο, θα πάρουμε το 4-3-3. Την ολλανδική σχολή, που τόσο έχει αδικηθεί από τη μοίρα…

5. Τελευταίο και βασικό: δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τίτλοι. Άλλωστε, σε ένα ομαδικό άθλημα –πόσω μάλλον με τις ιδιαιτερότητες του ποδοσφαίρου- θεωρούμε άδικο να κατατάξουμε τους ποδοσφαιριστές με βασικό κριτήριο τα κύπελλα που έχουν σηκώσει ή τα γκολ που έχουν βάλει. Φανταστείτε να μην σηκώσει ο Μέσι το τελευταίο ΠΚ που συμμετέχει…

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Υπήρξαν τόσοι και τόσοι που είδαμε και δεν είδαμε. Από τον Γιασίν, τον Μάγιερ και τον Τζοφ, μέχρι τον Φαν ντερ Σαρ, τον Saint Iker και τον Νόιερ, για να μην πω Πρεντόμ και Καν. Η ενδεκάδα, όμως,θα αρχίσει από τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Η IFFHS (International Federation of Football History & Statistics - Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου) τον ανακήρυξε τέσσερις φορές καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο: 2003, 2004, 2006, 2007.

Ήταν επίσης τερματοφύλακας της χρονιάς στη Serie A οκτώ φορές, ενώ βραβεύτηκε ως GK της δεκαετίας του IFFHS για την περίοδο 2000-2010. Το 2006 σήκωσε το πιο βαρύ τρόπαιο μετά από εκείνον τον συγκλονιστικό τελικό… Ζιντάν-Ματεράτσι, το 4ο και τελευταίο έως τώρα για τη «σκουάντρα».

ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ

Toυράμ, Γκάρι Νέβιλ, Φίλιπ Λαμ, Κάρλος Αλμπέρτο με τη γκολάρα «δεν τον είδα, τον άκουσα». Εμείς, όμως, δεν ακούμε τίποτα, διότι ευτυχήσαμε να δούμε στα… χρόνια μας τον Καφού. Ο καλύτερος δεξιός αμυντικός στην ιστορία και μάλιστα από χώρα που φημίζεται για την επιθετική της ικανότητα και όχι για τις αμυντικές της αρετές. Ακόμη και στην τελευταία του σεζόν στη Μίλαν, σε ηλικία 38 ετών, ο Καφού… βομβάρδιζε την πτέρυγα όπως πριν από 20 χρόνια.

Έχει κερδίσει δύο φορές τον τίτλο της Serie A, ενώ έχει κερδίσει επίσης ένα κύπελλο Κυπελλούχων και ένα Champions League. Αλλά οι περισσότερες διακρίσεις του προέρχονται σε διεθνές επίπεδο, όπου είναι ο Βραζιλιάνος με τις περισσότερες συμμετοχές όλων των εποχών, με 143.

Σήκωσε ένα Κύπελλο Συνομοσπονδιών, δύο Κόπα Αμέρικα και δύο Μουντιάλ. Το 1994 «εξελέγη» Νοτιοαμερικανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

Ο Καφού είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ όλων των εποχών!

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ

H πρώτη «μαχαιριά» στην καρδιά: να μην είναι εδώ ο Πάολο Μαλντίνι. Ο Ιταλός υπερπαίκτης που εμφανίστηκε στα 18 του στη Μίλαν, έμεινε εκεί 25 χρόνια και δεν πρόλαβε τον θρίαμβο του ’06.

Πόσο δίλημμα να έχεις, όμως, όταν έχει περάσει από τα γήπεδα ο Ρομπέρτο Κάρλος. Λες και μας γλεντάει η μοίρα, κι αφού δεν «μπορούμε» να βάλουμε Πελέ, Ροναλντίνιο, Ζίκο και Σόκρατες στην κορυφαία ενδεκάδα, βάζουμε δεύτερο Βραζιλιάνο αμυντικό και μάλιστα φουλ μπακ. Ο Κάρλος ήταν αυτό που λέει η θέση: φουλ. Πιο φουλ δεν υπήρξε ποτέ κανείς: σε αθλητικότητα, σε επιδραστικότητα, σε επιθετικό παιχνίδι, σε μαχητικότητα, σε στημένα, σε τόλμη, σε έμπνευση, απροσπέλαστο τοίχος 1.68 μέτρων. Με 125 συμμετοχές στη Σελεσάο, βοήθησε τη Βραζιλία να κερδίσει το Παγκόσμιο του 2002, ένα Κύπελλο Συνομοσπονδιών και ένα Κόπα Αμέρικα.

Και μια… λεπτομέρεια: όταν η μπάλα έφευγε από τα πόδια του, έφτανε τα 168,9 χλμ!

ΣΤΟΠΕΡ

Δεν είδαμε Μπεκενμπάουερ, Μπόμπι Μουρ, προλάβαμε λίγο τον αριστοκράτη Γκαετάνο Σιρέα. Η γενιά μας είδε, όμως, Κούμαν, τον αρχοντικό Νέστα και τον ηγέτη Μπαρέζι.

Και μετά είδε Φάμπιο Καναβάρο-Σέρχιο Ράμος.

Όσο έλειπε το ύψος από τον Φάμπιο, το είχε σε ποιότητα και σε leadership. Μέχρι τα 35 του έπαιζε για πλάκα στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ο πρώτος αμυντικός (και μοναδικός έως τώρα) που κέρδισε το βραβείο της FIFA World Player of the Year.

Το 2006 ήταν αρχηγός της Ιταλίας και στη συνέχεια αναδείχθηκε Παγκόσμιος και Ευρωπαίος παίκτης της χρονιάς. Την κούπα του 2006 θα έπρεπε να την είχε σπίτι του.

Τι να πρωτοπείς για τον κορυφαίο Ισπανό αμυντικό στην ιστορία και για ένα από τα μεγαλύτερα στόπερ που έχουμε δει ποτέ; Ο Σέρχιο Ράμος έπαιξε 469 παιχνίδια πρωταθλήματος σ τη Ρεάλ Μαδρίτης, παίζει ακόμα ενδεκαδάτος στην Παρί, και κατέχει φυσικά το αρνητικό ρεκόρ με τις περισσότερες κάρτες στην ιστορία της La Liga (191: 20 κόκκινες και 171 κίτρινες). Αντίπαλος επιθετικός δύσκολο να τον περάσει, σκληρός όσο δεν πάει, αλλά και επιθετικός σε σημείο να «γυρίζει» παιχνίδια. Φυσικά έχει κερδίσει πάμπολλα: 4 Τσάμπιονς Λιγκ, 2 Euro και το Μουντιάλ του 2010.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

Tσάβι, Ινιέστα, Ματέους, Σόκρατες, Σκόουλς, Ταρντέλι. Και πόσοι ακόμα. Αλλά πώς να μην ξεχωρίσεις το ίδιο το ωραίο ποδόσφαιρο. Τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γοητεία, τον πιο στυλάτο χάφαρο: τον Αντρέα Πίρλο. Επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του πλέι μέικερ με το «όραμά» του στο παιχνίδι και τις ικανότητές του στο passing game. Νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006, του Τσάμπιονς Λιγκ, τίτλων Serie A και των ιταλικών κυπέλλων, με παροιμιώδη ψυχραιμία στο παιχνίδι του και με την πιο σωστή επιλογή στην πάσα, κοσμούσε κυριολεκτικά έναν αγώνα με το στυλ του. Ήταν ο maestro και ο Κρόιφ είπε κάποτε: «Ο Πίρλο μπορεί να κάνει τα πόδια του να κάνουν ό,τι θέλει. Είναι ιδιοφυΐα».

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

Για κάποιους ο κορυφαίος όλων των εποχών. Το «χρυσό αγόρι» που γεννήθηκε κι έζησε τα παιδικά του χρόνια σε μια καλύβα χωρίς ρεύμα και νερό, αλλά έφτασε να… βάζει το Χέρι του Θεού και στην Αργεντινή να γίνει ο ίδιος Εκκλησία και Θρησκεία. Ντιέγκο Μαραντόνα, το γκολ του αιώνα, ίσως και ο παίκτης του αιώνα.

Είτε πρόκειται για την επιτυχία του σε επίπεδο συλλόγου είτε για τον τρόπο που οδήγησε την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986, κατάφερε να πετύχει σχεδόν τα πάντα. Ήταν απλά ένας μάγος με την μπάλα, ικανός να κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και έξω από αυτόν.

Ηταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που σημείωσε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής: όταν μεταγράφηκε στη Μπαρτσελόνα για 5 εκατομμύρια λίρες και όταν μεταγράφηκε στη Νάπολι για 6,9 εκατ. λίρες.

Ο «Πίμπε ντ’ όρο» έπαιξε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά αυτό στο Μεξικό ήταν η… Δευτέρα Παρουσία του ποδοσφαίρου. Μετά το «Χέρι του Θεού», έκανε μια κούρσα-ντρίμπλα 60 μέτρων με πέντε παίκτες της Αγγλίας, που ψηφίστηκε ως το «γκολ του Αιώνα».

Άφησε τεράστια κληρονομιά, αλλά και… σκιά από την οποία –έως σήμερα- δεν έχει καταφέρει να βγει κανένας Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.

ΔΕΞΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

Για πολλούς ο καλύτερος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, που ξεπέρασε τον θρυλικό Μισέλ Πλατινί. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής ακμής του, μάλιστα, κανείς δεν ήταν καλύτερος μέσος από τον Ζιντάν. Ήταν στα χρόνια του ο midfielder GOAT.

Ο Γάλλος ήταν περισσότερο καλλιτέχνης παρά αθλητής, γλιστρούσε με χάρη στον αγωνιστικό χώρο με τρόπο που φαινομενικά αψηφούσε τη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς το «σουλούπι» του. Ο Ζιζού κέρδισε ό,τι υπήρχε για να κερδίσει στο ποδόσφαιρο, τόσο ατομικά όσο και με τις ομάδες του. Σκόραρε δύο νικητήρια γκολ στον τελικό του Μουντιάλ το 1998 στο Παρίσι εναντίον της Βραζιλίας, καθώς και το καλύτερο γκολ όλων των εποχών στο Τσάμπιονς Λιγκ στον τελικό της Ρεάλ με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο απόλυτος παίκτης…

ΔΕΞΙΟΣ WINGER

Yπήρξαν ο Γκαρίντσα, ο Μπεστ, ο Ζαϊρζίνιο, ακόμα πιο πίσω ο Στάνλεϊ Μάθιους και στις μέρες μας οι Μπέκαμ, Φίγκο, Ρόμπεν. Αλλά όχι: θα πάμε στον mr goal της εποχής μας, στον άνθρωπο με τα 800+ τέρματα. Στον Κριστιάνο Ρονάλντο που από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας έχει σηκώσει πάνω από 30 κούπες. Η υπερκούπωση, δηλαδή, με νέο νόημα στην αργκό των δημοσιογραφικών τίτλων.

Ο Ρονάλντο έσπασε κάθε ρεκόρ γκολ που υπήρχε. Έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου με 820. Έγινε επίσης ο παίκτης με τα περισσότερα διεθνή γκολ, 115. Στην καριέρα του κέρδισε 5 Χρυσές Μπάλες και τρία ευρωπαϊκά χρυσά παπούτσια.

Είναι ο 3ος παίκτης που κέρδισε το Τσάμπιονς Λιγκ 5 φορές και με την Πορτογαλία κέρδισε το Euro του 2016.

Είναι ο one and only CR7, που δήλωσε πως αν σηκώσει το 6,5 κιλών τρόπαιο στο Κατάρ, σταματάει το ποδόσφαιρο.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ WINGER

Λιονέλ Μέσι: ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αμφισβήτησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Από το 2004 έχει σηκώσει περισσότερες από 40 κούπες, πλησιάζει τα 800 γκολ στην καριέρα του (γύρω στα 780 υπολογίζονται), είναι 7 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, 5 φορές φόρεσε το Χρυσό Παπούτσι.

Κέρδισε το Κόπα Αμέρικα το 2021 και όλα τα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου MVP και του παίκτη του τουρνουά. Πήγε την Αργεντινή σε 4 τελικούς, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, που ηττήθηκαν ωστόσο από τη Γερμανία.

Υπήρξε ο παίκτης με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παντοδυναμία της Μπαρτσελόνα, τη σεζόν 2011 – 2012, σημείωσε 73 γκολ σε 60 αγώνες και είναι ο καλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε μία μόνο σεζόν.

Κατέχει δε, το ρεκόρ με τα περισσότερα χατ-τρικ στην ιστορία της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομάδας με 32, όπως και το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε ένα χρόνο με το εθνόσημο (12). Τέλος, κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα χατ-τρικ στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ, με εννέα. Οι… επικριτές του, τον αφήνουν στο άτυπο νο2 των Αργεντίνων ποδοσφαιριστών, διότι δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει την αλμπισελέστε στην κορυφή του κόσμου. Το Μουντιάλ του Κατάρ είναι το τελευταίο του. Θα καταφέρει να σηκώσει το 18 καρατίων Κύπελλο και να τους απαντήσει;

ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ

Η θέση που μαζί με εκείνη του τερματοφύλακα, απολύει προπονητές περισσότερο από κάθε άλλη. Την ιστορία έχουν γράψει killers όπως ο Πελέ, ο Γκερντ Μίλερ, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ο Κέμπες, ο Ραούλ, ο Κλόζε, ο Ρουμενίγκε, ο Πάολο Ρόσι, ο Φαν Μπάστεν.

Με εξαίρεση τον king Pele, ποιος μπορεί να συγκριθεί με τον Ρονάλντο; Με το πιο σπάνιο «Φαινόμενο» στην ιστορία; Εχει επίσης το παρατσούκλι R9 και αποτέλεσε έμπνευση για τη γενιά που τον διαδέχθηκε. Τρεις φορές Παγκόσμιος Παίκτης της Χρονιάς από τη FIFA και δύο βραβεία Χρυσής Μπάλας.

Με καθαρό ρυθμό, επιτάχυνση, ντρίμπλα και αποτελεσματικότητα, δεν υπήρχε τρόπος να τον σταματήσει κανείς. Κέρδισε το 1996 τον τίτλο του Παγκόσμιου Παίκτη της Χρονιάς της FIFA, όντας ο πιο νέος παίκτης που του απονέμεται το βραβείο.

Ο Ρονάλντο έπαιξε συνολικά 98 ματς με τη Βραζιλία και πέτυχε 62 γκολ. Μόλις 17 ετών ήταν μέλος της ομάδας που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994 στις ΗΠΑ, ενώ πήρε και το Κόπα Αμέρικα το 1997.

Είναι πολλοί εκείνοι που λένε πως αν δεν είχε τον τραυματισμό του 2020 όταν ακόμα έπαιζε στην Ίντερ, τη βραδιά εκείνη που «έκλαψε ο Ρονάλντο και όλος ο πλανήτης», ο Βραζιλιάνος στράικερ θα έπειθε τους πάντες πως ποδοσφαιριστή σαν κι αυτόν δεν θα είχε δει ποτέ ξανά ο κόσμος.

Έρωτας είναι...

Και τώρα που φτάσαμε στο τέλος, έπειτα από 2000 λέξεις, και έχετε ήδη τις ενστάσεις σας, σχολιάστε παρακάτω ελεύθερα με όποιο αξιοπρεπή και ποδοσφαιρικό τρόπο θέλετε. Μην αναλωθείτε, όμως, σε ζητήματα τύπου «από αυτούς δε μαρκάρει κανείς από το κέντρο και πάνω», ή «από πότε ο Μαραντόνα είχε θέση μέσα στο γήπεδο;». Ξεκαθαρίσαμε πως μιλάμε για τους Θεούς (μας) των Μουντιάλ, τις μεγαλύτερες «περσόνες με τάπες» που κατά την άποψή μας περάσανε και περνάνε ακόμα από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο κάτω-κάτω τι είναι το ποδόσφαιρο για όλους εμάς; Έρωτας είναι. Έχει λογική ο έρωτας;