Οι «πόρτες» στο Κατάρ πολλές, αλλά ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα τραγουδήσει στο Μουντιάλ

Ο Γουίλιαμς επισήμανε ότι θα ήταν λάθος να μην εμφανιστεί εξαιτίας των ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή έχει ήδη εμφανιστεί σε χώρες με προβληματικά καθεστώτα.

Ο Γουίλιαμς, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Il Venerdi di Repubblica», δήλωσε: «Φυσικά, δεν ανέχομαι καμία καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πουθενά. Αλλά, έχοντας πει αυτό, αν δεν συγχωρούμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε, τότε θα ήταν η πιο σύντομη περιοδεία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος: δεν θα μπορούσα να εμφανιστώ ούτε στην ίδια μου την κουζίνα».

Ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί στο Doha Golf Club του Κατάρ στις 8 Δεκεμβρίου. Η Διεθνής Αμνηστία έχει καλέσει τον Γουίλιαμς να χρησιμοποιήσει τη συναυλία του για να αντιμετωπίσει δημοσίως τις κατηγορίες κατά του Κατάρ.

EXCLUSIVE. Robbie Williams: "It would be hypocritical of me not to go" to #Qatar



