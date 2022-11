H... φαρμακερή απάντηση του Ρούνεϊ στον Ρονάλντο (vid)

Μεταξύ άλλων, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε στον Πιρς Μόργκαν και για τον πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2003-2009) λέγοντας:

«Δεν ξέρω γιατί με κριτικάρει τόσο άσχημα, πιθανότατα επειδή τελείωσε την καριέρα του και εγώ παίζω ακόμα σε υψηλό επίπεδο. Δεν πρόκειται να πω ότι δείχνω ωραιότερος από εκείνον, κάτι που είναι αλήθεια...».

Ο νυν προπονητής της DC United ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε:

«Είναι φανταστικός παίκτης. Εκείνος και ο Μέσι είναι πιθανότατα οι δύο καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών. Δεν έχει να κάνει με κριτική, αυτό που έχω πει είναι ο χρόνος έρχεται για όλους μας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δυσκολεύεται να το διαχειριστεί.

Έδωσε μία συνέντευξη και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Κάποια σχόλιά του ήταν λίγο παράξενα αλλά είμαι σίγουρος ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ασχοληθεί με αυτό όταν δουν όλη τη συνέντευξη και πάρουν όποια μέτρα χρειαστούν».

