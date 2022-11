Οι super stars που έριξαν «άκυρο» στο Μουντιάλ του Κατάρ

Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Κυριακή (20/11), στις 18.00 και αν σε άλλες διοργανώσεις ήταν διακαής πόθος τραγουδιστών και τραγουδιστριών να παραστούν στο εναρκτήριο show, αυτή τη χρονιά αυτό διαφέρει.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των υποδομών που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση είχαν ακουστεί και γραφτεί (σύμφωνα και με μαρτυρίες) αρκετά για τις συνθήκες εργασίας κατά την προετοιμασία του τουρνουά. Παράλληλα όμως το Κατάρ έχει κατηγορηθεί για περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου, αλλά και στα δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Κάπως έτσι αρκετοί καλλιτέχνες, επικαλούμενοι τα παραπάνω, αρνήθηκαν να τραγουδήσουν σε εκδηλώσεις που θα λάβουν μέρος κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, καθώς και στην τελετή έναρξης.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι πολύ γνωστά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Dua Lipa, η Shakira, ο Rod Stewart, αλλά και ο Robert Smith από το συγκρότημα των «The Cure».

Η Dua Lipa μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση με την οποία τονίζει ότι θα επισκεφτεί τη χώρα, μόνο όταν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για αναφορικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Δεν θα εμφανιστώ και ποτέ δεν είχα καμία ανάμειξη σε διαπραγματεύσεις για να εμφανιστώ εκεί. Θα πανηγυρίζω για την Αγγλία από μακριά και ανυπομονώ να επισκεφθώ το Κατάρ όταν θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία δεσμεύτηκε όταν κέρδισε την υποψηφιότητα για να φιλοξενήσει το Μουντιάλ».



Στον Rod Stewart είχε προσφερθεί ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλά ο Βρετανός τραγουδιστής αρνήθηκε και σε συνέντευξή του είχε πει, ότι δεν το θεωρεί καλό να εμφανιστεί.

«Όντως μου πρόσφεραν πολλά χρήματα, πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να εμφανιστώ πριν από 15 μήνες. Απέρριψα την πρόταση. Δεν είναι εντάξει να πάω. Και επίσης θα πρέπει να αφαιρεθεί το οπλοστάσιο των Ιρανών», όπως είχε δηλώσει.

Από την πλευρά της Shakira, δεν δόθηκε κάποια εξήγηση για την άρνηση της να εμφανιστεί, ενώ ο Robert Smith των Cure, έσπευσε άμεσα μέσω του λογαριασμού του στο twitter να ξεκαθαρίσει ότι η μπάντα δεν πρόκειται να εμφανιστεί.

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ο Κορεάτης σταρ Jung Kook, του συγκροτήματος BTS, έχει δηλώσει πως θα συμμετέχει στην τελετή έναρξης, όπως και ο Robbie Williams, που ήδη έχει δεχθεί έντονη κριτική για αυτή την επιλογή του. Κατά τη διάρκεια του FIFA Fun Festival, στο Κατάρ θα δώσουν επίσης το παρών οι Clean Bandit και ο Sean Paul.

HATE TO DISAPPOINT EVERYONE, BUT DESPITE THE RUMOURS WE WILL NOT BE HEADLINING THE WORLD CUP OPENING CEREMONY #breadandcircuses