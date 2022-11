Απίθανο: Άνδρας της ασφάλειας του γηπέδου λίγο έλειψε να κάνει... χαλάστρα σε πρόταση γάμου (vid)

Ένας παίκτης που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Λευκορωσίας αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφό του. Ήθελε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με τους συμπαίκτες και τους φίλους του.

Είχε υπολογίσει τα πάντα, είχε ήδη γονατίσει στο γήπεδο και ξεκινούσε για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής του.

Μόνο που υπολόγιζε χωρίς τον... ξενοδόχο. Για την ακρίβεια, ένα μέλος της ασφάλειας του γηπέδου, που μπροστά στην παρουσία της όμορφης κοπέλας, δεν... χαρίστηκε και το έδειξε. Λίγο άγαρμπα όπως φάνηκε.

Αφού δόθηκαν όμως οι απαραίτητες εξηγήσεις, ο -παρολίγον- «χαλάστρας» σεκιουριτάς έκανε στην άκρη και η κοπέλα είπε το μεγάλο «ναι».

Το βίντεο ωστόσο, είναι απολαυστικό...

A glorious moment in Belarus, where an overzealous steward wrecks a player's proposal by giving his girlfriend a big old shove pic.twitter.com/Re9Zs6L9UZ