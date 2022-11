Μπρούνο Φερνάντες για τη συνέντευξη Ρονάλντο: «Δεν την διάβασα...» (vid)

Η συνέντευξη-ποταμός του Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα συζήτησης στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Στον απόηχο του φιλικού της Πορτογαλίας με την Νιγηρία, που βρήκε νικήτρια την ομάδα του Φερνάντο Σάντος με 4-0, ο Μπρούνο Φερνάντες ρωτήθηκε για τη συνέντευξη αυτή.

«Δεν την διάβασα, οπότε είμαι οκ με αυτό. Τώρα η συγκέντρωσή μας είναι στην εθνική ομάδα και στο πώς θα έχουμε μια καλή πορεία στο Mundial», ήταν τα λόγια του.

🗣️ "I didn't read the interview so I'm ok with that"



Bruno Fernandes says he has 'no problem' with Cristiano Ronaldo and explains the apparent 'frosty' reception he gave his teammate earlier in the week. pic.twitter.com/0RuUNVJ304