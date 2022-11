Λίβερπουλ: «Έδεσε» μέχρι το 2027 τον Κέρτις Τζόουνς

Οι «reds» επέκτειναν το συμβόλαιο του 21χρονου χαφ, ο οποίος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας του Μερσεϊσάιντ. Το νέο συμβόλαιο του Τζόουνς επεκτάθηκε κατά δύο έτη και πλέον έχει διάρκεια που φτάνει ως το καλοκαίρι του 2027.

Τη φετινή σεζόν ο νεαρός μέσος έχει γράψει 7 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά μετράει 81 εμφανίσεις με τους «reds», έχοντας 8 γκολ και 10 ασίστ. Είναι επίσης διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της εθνικής Αγγλίας.

We’re delighted to announce that @curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Reds! 🙌