Χαμός στη συνέντευξη Τύπου του Ιράν: Σύγκρουση Κεϊρόζ με ρεπόρτερ για τα δικαιώματα των γυναικών (vid)

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ ο Κεϊροζ δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα. Ο Πορτογάλος προπονητής απάντησε ειρωνικά και φανερά ενοχλημένος αποχώρησε.

Αρχικά δήλωσε πως «… ο κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση στο Ιράν, όπως για παράδειγμα γίνεται και σε άλλες χώρες που ποδοσφαιριστές γονατίζουν».

Ένας ρεπόρτερ του Sky Sports τον ρώτησε «… νιώθετε καλά που εκπροσωπείται μια χώρα σαν το Ιράν, που καταπιέζει τα δικαιώματα των γυναικών;».

Ο 69χρονος άλλοτε προπονητής της Ρεάλ απάντησε: «Ποιο κανάλι εκπροσωπείτε; Πόσα μου δίνετε για να απαντήσω στην ερώτηση; Είστε σε μια ιδιωτική εταιρεία, πόσα μου δίνετε; Μιλήστε με το αφεντικό σας και στο τέλος του Μουντιάλ θα σας δώσω μια απάντηση αν μου κάνετε μια καλή προσφορά. Σας ευχαριστώ».

Ο ρεπόρτερ απάντησε λέγοντας «… είπατε ότι είναι τιμή σας να είστε στον πάγκο», για να τον διακόψει ο ενοχλημένος Κεϊρόζ: «Μη βάζετε λόγια στο στόμα μου. Θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε τι έγινε και με τους μετανάστες στην Αγγλία. Σκεφτείτε και αυτό!».

Iran head coach Carlos Queiroz says his players have the right to protest amid the death of Mahsa Amini, who died while in the custody of the morality police for wearing her hijab too loosely. pic.twitter.com/7MkqUtkWQ6