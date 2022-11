Φιλική ήττα για το Ιράν με 2-0 από την Τυνησία - Αρχηγός ο Χατζισαφί, έπαιξε ο Μοχαμαντί

Σε ματς κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς κάλυψη από τα Media η εθνική του ακραίου μπακ του Ατρόμητου, Γουαϊντί Κεσχρίντα επικράτησε των Ιρανών με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 62' με πέναλτι ο Σλίιτ και στο 69' ο Αμπντί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί πως στο α' ημίχρονο αγωνίστηκαν τόσο ο Εχσάν Χατζίσαφι όσο και ο Μιλάντ Μοχαμαντί, με τον πρώτο να φοράει μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να αγωνίζεται σε ρόλο κεντρικού μέσου.

Information about Iran 0 - 2 Tunisia:



Tunisia's first goal was scored by Naïm Sliti in the 62nd minute after Abolfazl Jalali's handball offence in the penalty area and subsequent red card.



The second goal was scored Ali Abdi in the 69th minute. pic.twitter.com/PMGd95Fa0q