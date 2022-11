Αφαίρεσε γιγαντοαφίσα του Κριστιάνο από το Old Trafford η Γιουνάιτεντ! (vid)

Στην... αντεπίθεση φαίνεται πως πέρασε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την πολυσυζητημένη συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην οποία ο Πορτογάλος ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν σέβεται τον Ερίκ Τεν Χαγκ, λέγοντας παράλληλα πως νιώθει προδομένος από το club.

Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι αποφάσισαν και αφαίρεσαν μία γιγαντοαφίσα του 37χρονου σούπερ σταρ που κοσμούσε το Old Trafford το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον πλέον με τον CR7.

Δείτε εδώ το βίντεο:

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo's image from Old Trafford 🏟️ pic.twitter.com/ktpqVXawlJ