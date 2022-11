Μόνο στο ποδόσφαιρο τέτοια τρέλα: Πωλήθηκε έναντι 2,3 εκατ. ευρω η μπάλα από το «χέρι του θεού»

Η μπάλα, με την οποία ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σημείωσε δύο από τα πιο πολυσυζητημένα -για διαφορετικούς λόγους- γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στον αγώνα με την Αγγλία (2-1) για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ του Μεξικού πριν από 36 χρόνια, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 2 εκατομμύρια λίρες (2,3 εκατομμύρια ευρώ) σήμερα στο Λονδίνο.

Ο οίκος δημοπρασιών "Graham Budd Auctions" ανέφερε τον Οκτώβριο ότι ανέμενε πώληση μεταξύ 2,5 και 3 εκατομμυρίων λιρών, πολύ πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης των 420.000 λιρών για τη δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Ελσίνκι το 1952.

Αυτή η μπάλα χρησιμοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 1986 και τον αξέχαστο προημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας (2-1), στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στο Μεξικό, έναν αγώνα που διεξήχθη τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ίδιος ο Μαραντόνα «βάφτισε» το πρώτο γκολ, το οποίο σημείωσε (51΄) με την αριστερή γροθιά του και με το οποίο η Αργεντινή άνοιξε το σκορ, ως το «χέρι του θεού», ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα σημείωσε «το γκολ του αιώνα», περνώντας σχεδόν όλη την ενδεκάδα της Αγγλίας στην κούρσα που ξεκίνησε λίγο κάτω από τη σέντρα.

«Αυτή η μπάλα είναι μέρος της ιστορίας του διεθνούς ποδοσφαίρου. Είναι αναμφίβολα η κατάλληλη στιγμή για να τη μοιραστούμε με τον κόσμο» είπε ο ιδιοκτήτης της μπάλας, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Τυνήσιο διαιτητή αυτού του διάσημου αγώνα, Αλί Μπιν Νασέρ.

«Δεν είδα το χέρι, αλλά είχα μια αμφιβολία» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Μαραντόνα τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 60 ετών.

Να θυμίσουμε πως τον Μάιο, η φανέλα που φορούσε ο «Ντιεγκίτο» κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού πωλήθηκε σε δημοπρασία για 7,14 εκατομμύρια λίρες (8,15 εκατομμύρια λίρες), ποσό υπερδιπλάσιο από την προβλεπόμενη τιμή του Sotheby's.



