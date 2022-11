Οι πρώτες φωτογραφίες της μπάλας του τελικού του Μουντιάλ 2022 που θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου, διέρρευσαν την Τετάρτη (16/11).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, το όνομα της μπάλας είναι Αλ Χιλμ. Και αν αναρωτιέστε τι σημαίνει στα αραβικά; «Το όνειρο». Το κύριο χαρακτηριστικό είναι το χρώμα που είναι χρυσαφί με βυσσινί λεπτομέρειες.



🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The match ball for the 2022 World Cup final.



📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/ZuOcZqhdr2