«Εκατοστάρης» ο Βίντα στη φιλική νίκη της Κροατίας (vid, pic)

Ο αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, , αντικατέστησε στο 58΄ τον Ντέγιαν Λόβρεν, φτάνοντας τις 100 συμμετοχές με την εθνική Κροατίας, ενώ ως αλλαγή αγωνίστηκε και ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος στο 68΄ πήρε τη θέση του Μαρτσέλο Μπρόζοβιτς.

Η Κροατία αρχίζει τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ στις 23 Νοεμβρίου, αντιμετωπίζοντας το Μαρόκο (6ος όμιλος), ενώ η Σαουδική Αραβία θα παίξει μία ημέρα νωρίτερα (22/11) με την Αργεντινή (3ος όμιλος).

Welcome to the Club 💯, Domagoj Vida! 🎩



💯 international appearances ✅

💯 gives-his-all performances ✅#Vida100 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/Ur0GuYDVD3