Συγκινεί ο Ρονάλντο για την απώλεια του παιδιού του: «Γυρίσαμε σπίτι και ρωτούσαν που είναι το άλλο μωρό»

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν και δεν μίλησε μόνο για αγωνιστικά ζητήματα, αλλά και για τον χαμό του ενός από τα δίδυμα που κυοφορούσε η σύντροφός του, τον περασμένο Απρίλιο.

«H Xεορχίνα έφτασε σπίτι και τα παιδιά άρχισαν να ρωτούν πού είναι το άλλο μωρό, πού είναι το άλλο μωρό. Ρωτούσαν επίμονα και μετά από μια εβδομάδα λέω ας είμαστε ειλικρινείς με τα παιδιά, ας πούμε ότι ο Άγγελος που είναι το όνομά του, πήγε στον παράδεισο», ανέφερε αρχικά ο Κριστιάνο και συνέχισε μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μαζί με την οικογένειά του:

«Ήταν ίσως η χειρότερη στιγμή της ζωής μου, από τότε που πέθανε ο πατέρας μου… Όταν κάνεις παιδί, περιμένεις ότι όλα θα είναι φυσιολογικά και όταν συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο. Εγώ και η Χεορχίνα περάσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές γιατί δεν καταλαβαίναμε γιατί μας συνέβη. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Περάσαμε τις δύσκολες στιγμές, αλλά είπαμε πως έχουμε τα άλλα παιδιά, έχουμε ένα που γεννήθηκε, τη Μπέλα και πρέπει να είμαστε κι εμείς ευτυχισμένοι.

Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Τόσο δύσκολο. Δεν ξέρεις αν κλαις, δεν ξέρεις αν χαμογελάς γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις για να είσαι ειλικρινής. Και φυσικά θυμάμαι πολύ καλά ότι έμοιαζα… δεν ξέρω τη λέξη για να ορίσω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή».

Ο Μόργκαν ρώτησε τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μιας οικογένειας.

«Επειδή η θλίψη μπορεί να είναι τόσο έντονη, μπορεί να χωρίσει ζευγάρια ή να τα φέρει πιο κοντά. Στην περίπτωσή μου ήταν καλύτερα. Έγινα πιο φιλικός με τη Χεορχίνα. Ήμουν φυσικά φίλος, αλλά νιώθω περισσότερη αγάπη για εκείνη και για τα παιδιά μου και αρχίζω να βλέπω τη ζωή με διαφορετική οπτική. Ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές, τους τελευταίους έξι μήνες, από τότε που πέθανε ο πατέρας μου.

Οι στάχτες του είναι μαζί μου, όπως ο μπαμπάς μου, είναι εδώ στο σπίτι. Είναι κάτι που θέλω να κρατήσω για όλη μου τη ζωή και όχι να το πετάξω στον ωκεανό ή στη θάλασσα, τους κρατάω μαζί μου. Είναι δίπλα στον μπαμπά μου. Έχω μια μικρή εκκλησία στον κάτω όροφο, ένα παρεκκλήσι και έχω τον μπαμπά μου και τον γιο μου εκεί» απάντησε ο Ρονάλντο.

