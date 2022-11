Πρωταθλήτρια του Μουντιάλ η… Μπάγερν Μονάχου!

Σχεδόν μία ολόκληρη αποστολή παικτών έστειλε στο Κατάρ, η Μπάγερν Μονάχου που είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Βαυαροί ούτε λίγο, ούτε πολύ έχουν 17 παίκτες στο Μουντιάλ και έχουν βάσιμες ελπίδες ότι κάποιος εξ’ αυτών θα γυρίσει με την κούπα.

Από κοντά, η Μάντσεστερ Σίτι που μετρά 16 ποδοσφαιριστές της στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού, ακριβώς όσους και η Μπαρτσελόνα.

Η έκπληξη έρχεται στην τέταρτη θέση, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά 14 εκπροσώπους, παρότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι το ρόστερ της δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό σε επίπεδο Premier League.

No club will have more players at this year's #FIFAWorldCup than @FCBayern 🇩🇪 pic.twitter.com/dgQjeGeh2d