«Παλιογαμ… θα δεις τι θα γίνει, θα με θυμηθείς»: Οι απειλές Καραπαπά, τι φώναζε ο Βρέντζος

Το απίστευτο υβρεολόγιο του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά, στον παρατηρητή αγώνα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που τον οδήγησε σε τιμωρία 6 μηνών.

Απίστευτες καταστάσεις σημειώθηκαν στα αποδυτήρια του «Απόστολος Νικολαϊδης» μετά το τέλος του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το σκεπτικό της απόφασης 245/2022 του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, που δημοσιεύτηκε στο επίσημο site της διοργανώτριας.

Απόφασης με την οποία ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 6 μήνες και το μέλος του του ΔΣ της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ Γιάννης Βρέντζος με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 3.5 μήνες.

Οι ύβρεις και οι απειλές του αντιπροέδρου της ομάδας του Πειραιά τόσο προς τον διαιτητή αλλά και προς τον παρατηρητή αγώνα και τον παρατηρητή διαιτησίας προκαλούν αποτροπιασμό.

Παράλληλα, γεννάται το ερώτημα για ποιον λόγο τιμωρήθηκε με το άρθρο περί «εξύβρισης» και όχι με το άρθρο 19 του Πειθαρχικού Κώδικα για «απειλές και εκφοβισμό» που περιλαμβάνει ποινές όπως απαγόρευση στο γήπεδο έως πέντε έτη και για την ομάδα ως υπαίτια, αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, αφαίρεση βαθμών ακόμη και υποβιβασμό, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος.

Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι:

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και μετά τη λήξη αυτού, συνέβησαν, σύμφωνα με το ως άνω Φύλλο Αγώνα και την ως άνω Έκθεση, που συνέταξε ο Παρατηρητής του αγώνα, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά:

1) Α) Στο 97’ λεπτό του αγώνα ο Αντιπρόεδρος της πρώτης εγκαλουμένης Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ενώ βρισκόταν εντός της φυσούνας διαμαρτυρήθηκε έντονα σε απόφαση του διαιτητή του αγώνα.

Β) Εξερχόμενος από αυτήν, έκανε χειρονομία προς τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας στη θύρα 11, δείχνοντας τους το μεσαίο του δάκτυλο.

Γ) Μετά τη λήξη του αγώνα (ι) εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου διαμαρτυρόμενος έντονα προς τον διαιτητή του αγώνα λέγοντάς του: «ΠΑΛΙΟΓ… ΜΑΣ ΕΣΦΑΞΕΣ» ενώ προσπάθησε σπρώχνοντας να φτάσει τον διαιτητή

(ιι) ο ως άνω β’ εγκαλούμενος απευθυνόμενος προς τον παρατηρητή του αγώνα εντός των αποδυτηρίων είπε: «ΠΑΛΙΟΞΕ… ΓΑΜ… ΕΣΥ ΚΑΙ Η SUPERLEAGUE, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜ… ΟΛΟΥΣ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ SUPERLEAGUE ΣΟΥ. ΕΙΣΑΙ ΠΟΥ… ΓΡΑΨΤΑ ΟΛΑ ΠΑΛΙΟΞΕ…».

(ιιι) Σε δεύτερη συνάντηση με τον Παρατηρητή του αγώνα τον εξύβρισε ξανά λέγοντάς του: «ΠΑΛΙΟΓΑΜ… ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΣ». (iv) Στη συνέχεια ο ως άνω β’ εγκαλούμενος απευθυνόμενος στο Μέλος της ΚΕΔ και παρατηρητή διαιτησίας Σ. ΜΑΝΤΑΛΟ, κατά την είσοδο του τελευταίου εντός των αποδυτηρίων του, είπε: «ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕΣ ΕΣΥ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΕ. ΣΤΗΜΕΝΕ ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ ΣΑΣ. ΜΟΥΝ…».

Σε ότι αφορά το μέλος του ΔΣ Γιάννη Βρέντζο στο σκεπτικό τονίζεται ότι…

«B) (ι) Σε δεύτερη συνάντηση με τον Παρατηρητή του αγώνα απευθυνόμενος προς αυτόν είπε: «ΕΙΣΑΙ ΜΑΛ…». (ιι) Σε συζήτηση που είχε ο ίδιος ο τρίτος εγκαλούμενος μετά το τέλος του αγώνα με τον διαιτητή του αγώνα παρουσία και εκπροσώπων της γηπεδούχου ομάδας [Βλάχου και Παπαβασιλείου] και του Παρατηρητή του Αγώνα, κατά την αποχώρηση από τα αποδυτήρια των διαιτητών μετά από την ως άνω συνάντηση, είπε στα Αγγλικά: «SHAME ON YOU WHAT YOU DID TODAY» και «YOU DID WHAT YOU CAME HERE FOR TODAY».

«Υποκινούν τη βία»

Η Πρόεδρος του Πειθαρχικού Οργάνου, κάνοντας αναφορά στις απειλές του Κώστα Καραπαπά τονίζει ότι «φθάνουν έως το σημείο να οξύνουν τα πνεύματα και να υποκινούν -με έμμεσο, αν όχι άμεσο, τρόπο- βία».

Όπως αναφέρει… «Άπασαι οι ανωτέρω εκφράσεις όχι μόνο εκφεύγουν των ορίων μίας εύλογης ανεκτικότητας, η οποία ενδεχομένως αναμένεται –με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας- στο χώρο του ποδοσφαίρου και δη στα πλαίσια ενός αγώνος μεταξύ των επονομαζόμενων «αιωνίων αντιπάλων», αλλά, παράλληλα, στρέφονται μεταξύ άλλων κατά Αξιωματούχων Αγώνα (Διαιτητή, Παρατηρητή), οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο και για τις τυχόν εσφαλμένες ενέργειες των οποίων προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες δύνανται να ακολουθηθούν και συγκεκριμένα αρμόδια όργανα, τα οποία δύνανται να επιληφθούν, καθώς επίσης βάλλουν κατά της ίδιας της SUPER LEAGUE 1 και φθάνουν έως το σημείο να οξύνουν τα πνεύματα και να υποκινούν -με έμμεσο, αν όχι άμεσο, τρόπο- βία, καθόσον με τις εκφράσεις «…ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜ… ΟΛΟΥΣ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ SUPERLEAGUE ΣΟΥ…» και «ΠΑΛΙΟΓ… ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΘΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΣ» αφήνει να εννοηθεί ποία αντιμετώπιση θα επιφυλάξει τουλάχιστον ο ίδιος ο δεύτερος εγκαλούμενος στον εν λόγω Παρατηρητή σε οιαδήποτε αναμέτρηση τυχόν συναντήσει αυτόν στο μέλλον (τουλάχιστον στην έδρα της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο γήπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»), γεγονός όπερ ελλοχεύει τον κίνδυνο ενδεχομένως πυροδότησης κατ’ αυτόν τον τρόπο αντίστοιχων τουλάχιστον εριστικών «εκδηλώσεων» εκ μέρους των φιλάθλων της εν λόγω ομάδας, η οποία στον υπό κρίση ποδοσφαιρικό αγώνα ήταν φιλοξενούμενη».

Απόσπασμα του σκεπτικού: